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مستشار الرئيس الأوكراني:القوات الروسية استأنفت الغارات وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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