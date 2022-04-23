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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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عزت الرشق: ندعو شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته إلى التصدّي لانتهاكات الاحتلال التي تستهدف أرضنا ومقدّساتنا
الرشق: القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين وسيبقى أهلها مسلمون ومسيحيون بمساجدها وكنائسها عنوان الحق والصمود في وجه غطرسة الاحتلال
عزت الرشق: نثمّن رفض مسيحيي ومسلمي شعبنا الفلسطيني لإجراءات الاحتلال العدوانية وصمودهم أمام محاولات العبث بالهوية الوطنية للقدس
القيادي في حماس عزت الرشق : نرفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين وندعو المجتمع الدولي للكف عن المعايير المزدوجة
حركة الجهاد الإسلامي: نستنكر هذا العدوان السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية
حركة الجهاد الإسلامي: قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها: "الاحتلال يستهدف مسحيي فلسطين ويمنعهم من حرية العبادة في سبت النور"
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إيران مستعدة للتعاون واستغلال كافة امكاناتها للتصدي لتهديد الإرهاب التكفيري ومنع تكرار مآسيه في افغانستان
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: مستعدون لتكريس الأمن في أفغانستان
مستشار الرئيس الأوكراني:القوات الروسية استأنفت الغارات وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول
حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها: "الاحتلال يستهدف مسحيي فلسطين ويمنعهم من حرية العبادة في سبت النور"
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش
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