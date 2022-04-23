سباهان يباغت باختاكور وفولاد يتغلب على الغرافة بدوري أبطال آسيا

العالم- ايران



وتقدم سجاد شهباز زاده لسباهان في الدقيقة 76، قبل أن يدرك محمد نجاد مهدي التعادل للفريق الأوزبكي، في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل شهباز زاده الهدف الثاني له وللفريق الإيراني.

ورفع سباهان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باختاكور عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر الدحيل القطري ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، والذي تغلب بدوره على التعاون السعودي 4/3.

الغرافة يودع دوري أبطال آسيا

وفي سياق متصل ودع الغرافة القطري بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام فولاد خوزستان الإيراني، بنتيجة (0/1)، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة.

وأحرز لوسيانو بيريرا هدف فولاد خوزستان الإيراني في الدقيقة (15).

وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث سيطر فولاد خوزستان على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل الهدف وحافظ عليه وكان الأخطر على مرمى الغرافة.

وظهر تأثر الغرافة في الشوط الأول بالنتيجة الثقيلة التي تلقاها على يد شباب أهلي دبي في اللقاء الماضي، ولم يظهر الفريق القطري بالمستوى المأمول.

وفي الشوط الثاني ظهر الغرافة أكثر قوة، وأهدر أكثر من فرصة عن طريق البرازيلي جابرييل والبديل أحمد الجانحي والجزائري سفيان هني وعمرو سراج.

وشهدت المباراة طرد كل من جابرييل والمهدي علي لاعبا الغرافة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الغرافة عند 5 نقاط احتل بهم المركز الثالث في المجموعة، وودع رسميا البطولة.

هذا بينما ارتفع رصيد فريق فولاد خوزستان الإيراني إلى 11 نقطة حافظ بها على صدارة المجموعة الثالثة.