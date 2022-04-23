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طالبان: ملتزمون بكل تعهداتنا بخصوص حق إيران المائي

طالبان: ملتزمون بكل تعهداتنا بخصوص حق إيران المائي
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة طالبان على لسان مساعد المتحدث بإسمها "إنعام الله سمنكاني" التزامها بكل تعهداتها بخصوص حق إيران المائي وذلك لدى إشارته إلى موضوع نهر هيرمند وإزالة القلق الذي يساور إيران في هذا الخصوص.

العالم - إيران

وتطرق المسؤول الأفغاني إلى الجفاف الذي لحق ببلاده وشحة المياه التي تعاني منها أفغانستان موضحا أن: إيران قد تأثرت بهذه القضية ويجب بحث هذا الموضوع، ولذا فإن كابل مستعدة للمحادثات لتسوية المشكلة وإزالة القلق الإيراني.

وكان المتحدث بإسم طالبان "ذبیح الله مجاهد" قد أعلن في وقت سابق عن ارتياحه للعلاقات القائمة بين بلاده وإيران مؤكدا التزام أفغانستان بالاتفاقيات المبرمة بخصوص حق إيران المائي.

وأما وزير الطاقة الأفغاني "الملاعبداللطیف منصور" فقد طمأن لدى لقائه "سید حسن مرتضوي" مساعد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابل قبل حوالي أسبوعين بأن بلاده سوف تتعاون مع إيران وفق القانون والاتفاقيات الموجودة بين البلدين.

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طالبان: ملتزمون بكل تعهداتنا بخصوص حق إيران المائي