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الرئيس الايراني يحذر من تصاعد التهديدات ضد الشعب الأفغاني

الرئيس الايراني يحذر من تصاعد التهديدات ضد الشعب الأفغاني
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان، من تصاعد التهديدات ضد الشعب الأفغاني وشعوب المنطقة، وذلك إثر تكرار التفجيرات الإرهابية الإجرامية في المدارس والمساجد في مناطق متفرقة من أفغانستان، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من الأفغان.

العالم - إيران

و في معرض إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، أكد رئيسي على ضرورة ضمان أمن جميع الأفغان، لا سيما أمنهم الكامل في المدارس والمساجد والمراكز الدينية.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مسؤولية الحكام الأفغان في تحديد ومعاقبة الإرهابيين المسؤولين عن الهجمات الأخيرة، وأعلن أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون واستخدام كافة وسائلها لمواجهة تهديد الإرهاب التكفيري ومنع تكرار هذه المآسي، كما أنها مستعدة لتقديم المساعدة الطبية لضحايا هذه الهجمات الإرهابية.

وفي الأيام الأخيرة، نفذ الإرهابيون عدة تفجيرات جبانة في المدارس والمساجد وبحق المصلين الصائمين في مختلف ولايات أفغانستان، بما في ذلك كابول ومزار شريف وقندوز، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلمين الشيعة والسنة، بمن فيهم النساء والأطفال.

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