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الوفاق البحرينية تدين التفجير الإرهابي في مسجد في مزار شريف بأفغانستان

الوفاق البحرينية تدين التفجير الإرهابي في مسجد في مزار شريف بأفغانستان
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المُعارضة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مزار شريف الأفغانية، ووصفته بالوحشي، وقد أسفر هذا العمل الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، عن عشرات الشهداء والجرحى.

العالم - البحرين

وقالت الوفاق في بيانٍ لها إن «يد الإرهاب الآثمة تعود لتضرب المصلين في أطهر بقاع العالم – «المساجد»، وفي أفضل الشهور عند الله شهر رمضان الفضيل، ما يؤكد أن هذه الأعمال الشنيعة والمرفوضة، والمُدانة دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا تنطلق من باب العداء للدين الإسلامي وتشويه صورته».

وقدمت العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وخصت بالتعزية أهالي الشهداء الذين رحلوا وهم في أطهر البقاع «المساجد»، وتمنت لهم الرحمة وللجرحى والمصابين الشفاء والسلامة – وفق البيان.

وعبرت الوفاق عن آمالها بأن تنعم أفغانستان بالأمن والأمان والاستقرار، ولكل بلدان العالمين العربي والإسلامي ومختلف أقطار العالم – حسب تعبيرها.

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