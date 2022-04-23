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ا ف ب: الاحتلال يعلن نيته منع فلسطينيي غزة من العمل داخل الكيان اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر في إجراء انتقامي على اطلاق الصواريخ من القطاع

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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