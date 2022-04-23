السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

3 ذهبيات حصيلة إيران من اليوم الأول لبطولة آسيا للمصارعة الحرة

3 ذهبيات حصيلة إيران من اليوم الأول لبطولة آسيا للمصارعة الحرة
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تمكن منتخب إيران الوطني للمصارعة الحرة من الفوز بثلاث ميداليات ذهبية في اليوم الأول من نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة المقامة في منغوليا.

العالم - إيران

وفي أولى مباريات إيران فاز المصارع رحمان عموزاد خليلي بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة في وزن 65 كغم بعد تغلبه على منافسه الهندي باجرانغ بونيا.
وفي ثاني مباراة تمكن المصارع علي سوادكوهي وفي وزن 79 كغم وبعد مبارزة صعبة من التغلب على منافسه الهندي بنيتجة 9-9 ليحصد ذهبية هذا الوزن.
وفي المباراة الثالثة فاز البطل الإيراني محمد حسين محمديان وفي وزن 97 كغم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه وبجداره على منافسه المنغولي بنتيجة 11-0.
وانطلقت البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة اليوم السبت في أولان باتور، بمنغوليا على أن تختتم غدا الأحد.

روابط ذات صلة

إيران تحرز 3 ذهبيات ببطولة آسيا للمصارعة الرومانية 2022

ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية اخرى في بطولة آسيا للتجديف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في مقابلة مع قناة العالم.. الكسواني: إجراءات الإحتلال لن تثنينا عن أداء واجبنا تجاه الأقصى

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-04-2022

بشرى سارة..تراجع سعر الذهب في سوريا

شاهد: مراسم الإفطار في مدينة يزد التاريخية بوسط ايران

بالفيديو.. اللواء رسول يكشف تفاصيل عملية الإرادة الصلبة

3 ذهبيات حصيلة إيران من اليوم الأول لبطولة آسيا للمصارعة الحرة