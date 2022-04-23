3 ذهبيات حصيلة إيران من اليوم الأول لبطولة آسيا للمصارعة الحرة

العالم - إيران



وفي أولى مباريات إيران فاز المصارع رحمان عموزاد خليلي بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة في وزن 65 كغم بعد تغلبه على منافسه الهندي باجرانغ بونيا.

وفي ثاني مباراة تمكن المصارع علي سوادكوهي وفي وزن 79 كغم وبعد مبارزة صعبة من التغلب على منافسه الهندي بنيتجة 9-9 ليحصد ذهبية هذا الوزن.

وفي المباراة الثالثة فاز البطل الإيراني محمد حسين محمديان وفي وزن 97 كغم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه وبجداره على منافسه المنغولي بنتيجة 11-0.

وانطلقت البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة اليوم السبت في أولان باتور، بمنغوليا على أن تختتم غدا الأحد.