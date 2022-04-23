السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاما

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاما
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة خارجية الأرجنتين إن البلاد فرضت، كما وعدت، عقوبات على شركة النفط الإسرائيلية نافيتاس بتروليم، التي تنقب عن النفط والغاز في جزر مالفيناس (فوكلاند).

العالم- أوروبا

وجاء في البيان الوزارة: "قررت وزارة الطاقة، بعد تنفيذ العملية الإدارية ذات الصلة، أن أنشطة نافيتاس كانت غير قانونية، وبالتالي حرمت الشركة ... من حق العمل في الأرجنتين لمدة 20 عاما".

في يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الطاقة في الأرجنتين عن فرض عقوبات على شركتي النفط Chrysaor Holdings Limited و Harbour Energy Plc البريطانيتين و Navitas Petroleum LP (تابعة للكيان الاسرائيلي) بسبب العمليات المتعلقة بالتنقيب على الجرف القاري للأرجنتين في الحوض الشمالي لجزر مالفيناس، "نفذت بموجب تراخيص غير شرعية من السلطات غير الشرعية لجزر مالفيناس.

يشترط القانون الأرجنتيني الحصول على تصريح للعمل على الجرف القاري للبلاد ويعاقب على عدم الامتثال لهذه المعايير بفرض حظر على الأنشطة من خمسة إلى 20 عاما.

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

هجوم سيبراني عراقي يسقط مواقع إلكترونية اسرائيلية حيوية

ايران تستعد لزيادة انتاج الخام في حقل فروزان المشترك مع السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاماً

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاما

بالفيديو.. باحث: "اسرائيل" تستخدم الإمارات كأداة لتحقيق مآربها

تنسيقية أحزاب تونسية ترفض تعديل قانون هيئة الانتخابات

البنك الدولي يرفض إعطاء قرض للبنان لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن

انتهاكات جسيمة تطال الأسرى السياسيين بسجون النظام البحريني 