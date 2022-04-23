الدبيبة يطالب الداخلية بضبط كل من شارك في اشتباكات الزاوية

العالم- ليبيا

وخلال الزيارة عقد الرئيس الدبيبة اجتماعا موسعا مع كافة مكونات الوزارة ، من إدارات ومكاتب وجهات تابعة إلى جانب عدد من مديري مديريات الأمن.

وفي كلمة لوزير الداخلية أكد فيها حرص رئيس الحكومة ومتابعته لاداء وزارة الداخلية من خلال قيامه لأكثر من زيارة تفقدية والعمل على توفير كافة الإمكانيات للوزارة ، والتي تعمل على تنفيذ المهام المناط بها.

وخلال كلمته آكد رئيس الحكومة بأن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية وتقديم الدعم لها لابد منه ، والتنظيم الإداري لابد ان يصاحب اي دعم يتم تقديمه.

كما شدد على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل القيام بالدور المأمول منها ، وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ العرس الوطني بصورته الجيدة.

كما طمأن أفراد الشرطة بأن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي في تنفيذ القانون رقم 6 الخاص بهم تقديرا لجهودهم الاستثنائية.

وفي ختام اللقاء أصدر تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن وآخرها ما حدث في مدينة الزاوية ليلة البارحة وضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية تجاه مثل هذه الأحداث، وضرورة أن تقدم وزارة الداخلية موقفا تفصيليا حول هذه الحادثة والمتسببين فيها والإجراءات المتخذة حيالهم.