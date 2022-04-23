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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى: نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق
مراسل العالم: صنعاء تعلن الإفراج عن 42 من أسرى قوى العدوان كبادرة إنسانية بتوجيهات من السيد الحوثي من طرف واحد مع اقتراب عيد الفطر المبارك
قائد قاعدة الامام علي لبحرية حرس الثورة في ايران بجابهار يؤكد ان الوقود المهرب كان يراد نقله الى بلد مجاور وان من بين المهربين عدد من الاجانب
قائد قاعدة الامام علي لبحرية حرس الثورة في ايران بجابهار يعلن عن ضبط 150 الف ليتر من الوقود المهرب واعتقال المهربين في المياه الوطنية
القيادي بالجهاد الاسلامي محمد الهندي: هذه الممارسات والجرائم سترتد إلى نحر العدو وستبقى غزة شوكة في قلبه
القيادي بالجهاد الاسلامي محمد الهندي: مايسمى بالتسهيلات هي حق طبيعي لغزة وأقل من الحد الأدنى لأهلها الذين يعانون الحصار والعدوان
القيادي بالجهاد الاسلامي محمد الهندي: نؤكد للعدو أن غزة لا يمكن ابتزازها أو عزلها وهي تحولت بفضل الله إلى قلعة للمقاومة ضد جرائمه وعدوانه
القيادي بالجهاد الاسلامي محمد الهندي: تهديدات العدو بسحب تسهيلات غزة وإغلاق معبر بيت حانون يقصد منها عزل غزة عن جرائمه في القدس وجنين
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 22 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة بينها محطة لوجستية قرب أوديسا تخزن كميات من الأسلحة الغربية
رويترز: بريطانيا تؤكد تزويد اوكرانيا بمركبات وطائرات مسيرة واسلحة مضادة للدبابات
اوكرانيا زيلنسكي: روسيا لاتزال تستخدم سياسة المعلومات المضللة والكثير من المجتمع الروسي لا يعتبر اوكرانيا دولة ذات سيادة
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش
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