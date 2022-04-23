السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

باحث: "اسرائيل" تستخدم الإمارات كأداة لتحقيق مآربها

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي أشرف عكة أن دول المنطقة عليها مراجعة حساباتها في العلاقة مع ايران وتجعل الحوار الاقليمي اكثر جديا.

العالم - خاص بالعالم

وقال عكة في حديث لبرنامج "البوصلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الاحتلال الاسرائيلي لا يعترف باي علاقات مع الدول العربية، لذا ليس هناك سلام معه ولا يجب ان تكون هناك معه اي علاقات.

واضاف عكة، أن السلطة الفلسطينية مازالت تعيش في ظل اتفاقات قديمة وموقفها ضعيف وهي لا تطبق قرارت المجلس المركزي.

وأكد الباحث السياسي، أن الاحداث المتسارعة في القدس اثبتت ان كل علاقات التطبيع لا تستطيع لجم شبح الاحتلال والدول العربية ستتخذ خطوة الى الخلف، مشدد على ان لا مجال امام الدول العربية المطبعة الا ان تعيد حساباتها في العلاقة مع الاحتلال.

وبين عكة أن هناك مقاربات مختلفة تجري الان وهناك محاولة للحوار بين الدول الاقليمية لمواجهة كل المشاريع التي تستهدف الامة الإسلامية.

واوضح أن الامارات بدات تدرك تماما ان "اسرائيل" تريد ان تحرجها فقط وتستخدمها كأداة لتحقيق مآربها.

واشار عكة الى ان "اسرائيل" بدأت الان تشعر بتهديد استراتيجي على وجودها، وانها تعيش جملة من التحديات الداخلية والامنية واصبحت هشة وضعيفة، مؤكدا أن مشروع التسوية لم يؤتي الى حل للشعب الفلسطيني والاحتلال يجب ان يزول.

روابط ذات صلة

شاهد.. الاحتلال يقمع آلاف المسيحيين في القدس المحتلة

الدبيبة يطالب الداخلية بضبط كل من شارك في اشتباكات الزاوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاماً

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاما

بالفيديو.. باحث: "اسرائيل" تستخدم الإمارات كأداة لتحقيق مآربها

تنسيقية أحزاب تونسية ترفض تعديل قانون هيئة الانتخابات

البنك الدولي يرفض إعطاء قرض للبنان لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن

انتهاكات جسيمة تطال الأسرى السياسيين بسجون النظام البحريني 