باحث: "اسرائيل" تستخدم الإمارات كأداة لتحقيق مآربها

العالم - خاص بالعالم

وقال عكة في حديث لبرنامج "البوصلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الاحتلال الاسرائيلي لا يعترف باي علاقات مع الدول العربية، لذا ليس هناك سلام معه ولا يجب ان تكون هناك معه اي علاقات.

واضاف عكة، أن السلطة الفلسطينية مازالت تعيش في ظل اتفاقات قديمة وموقفها ضعيف وهي لا تطبق قرارت المجلس المركزي.

وأكد الباحث السياسي، أن الاحداث المتسارعة في القدس اثبتت ان كل علاقات التطبيع لا تستطيع لجم شبح الاحتلال والدول العربية ستتخذ خطوة الى الخلف، مشدد على ان لا مجال امام الدول العربية المطبعة الا ان تعيد حساباتها في العلاقة مع الاحتلال.

وبين عكة أن هناك مقاربات مختلفة تجري الان وهناك محاولة للحوار بين الدول الاقليمية لمواجهة كل المشاريع التي تستهدف الامة الإسلامية.

واوضح أن الامارات بدات تدرك تماما ان "اسرائيل" تريد ان تحرجها فقط وتستخدمها كأداة لتحقيق مآربها.

واشار عكة الى ان "اسرائيل" بدأت الان تشعر بتهديد استراتيجي على وجودها، وانها تعيش جملة من التحديات الداخلية والامنية واصبحت هشة وضعيفة، مؤكدا أن مشروع التسوية لم يؤتي الى حل للشعب الفلسطيني والاحتلال يجب ان يزول.