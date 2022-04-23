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رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى: نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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