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الاطاحة بـ5 إرهابيين بارزين بـ 3 محافظات عراقية

الاطاحة بـ5 إرهابيين بارزين بـ 3 محافظات عراقية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على خمسة إرهابيين بارزين وضبط كدس للعتاد بثلاث محافظات.

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان، إنها "تواصل عملياتها الاستباقية لمتابعة العناصر الارهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، فقد تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، اثنان منهم عملا بما يسمى (ديوان الجند لواء سلمان العباسي) ضمن محافظة كركوك، فيما عمل الاثنين الاخرين بما يسمى قاطع نينوى، اما الارهابي الخامس والمكنى ابو ابراهيم عمل بما يسمى ولاية الفرات في محافظة بغداد".

وتابعت، أنه "جرى تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

وأضافت، أنها "تمكنت ايضا من ضبط كدس للعتاد في قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر عصابات داعش الارهابي، احتوى مقذوفي نمساوي و486 قداحة وسيلة تفجير العبوات و2000 اطلاقة مدفونة تحت الارض في براميل بلاستيكية"، مبينة أنه "تم رفع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر".

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الاطاحة بـ5 إرهابيين بارزين بـ 3 محافظات عراقية

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