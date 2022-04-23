نشطاء البحارنة يطلقون هاشتاغ "كن صوتًا لفلسطين"

العالم - نقطة تواصل

ويدنس ويقتحم ثالث الحرمين واولى القبلتين، من قبل المحتلين الصهاينة، حيث استباح المستوطنين في القدس المحتلة المقدسات في شهر رمضان المبارك من دون ان يراعوا حرمة هذا الشهر، وحاصروا واعتقلوا الفلسطينيين المرابطين، ولأن هذا الحدث كان الحدث الابرز الذي فرض نفسه على مختلف المنصات الرقمية في كافة دول العالم.

سلط نشطاء البحارنة الضوء على اعتداءات الصهانية على المصلين في المسجد الاقصى المبارك، ونقلوا الكثير من المسيرات التي تم تداولها ونشرها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا داخل البحرين.