السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء تعلن الإفراج عن 42 أسيرا من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد بتوجيهات قائد حركة أنصارالله

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاطاحة بـ5 إرهابيين بارزين بـ 3 محافظات عراقية

فصائل مسحلة مدعومة تركيا ترفع وتيرة بناء المستوطنات بعفرين

الاعلان رسميا عن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال اولى الرحلات

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاماً

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاما

بالفيديو.. باحث: "اسرائيل" تستخدم الإمارات كأداة لتحقيق مآربها