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المكتب السياسي لأنصار الله يدين التفجيرات بالمساجد والمدارس في أفغانستان

المكتب السياسي لأنصار الله يدين التفجيرات بالمساجد والمدارس في أفغانستان
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة، ما تشهده أفغانستان من تفجيرات دامية، استهدفت المدنيين في المساجد والمدارس في مخطط أمريكي يهدف إلى دفع البلاد نحو أتون حرب أهلية.

العالم- اليمن

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن على الشعب الأفغاني أن يتنبه لخطورة ما تسعى إليه أمريكا من زعزعة لاستقرار البلاد".

ودعا السلطات القائمة إلى تحمل المسؤولية وبسط الأمن لكافة مواطنيها وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، حاثاً الجميع على اليقظة من مخططات أعداء الأمة وفي المقدمة أمريكا والكيان الصهيوني.

وعبر سياسي أنصار الله عن بالغ العزاء لأهالي الشهداء، راجياً من المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يعم الأمن والسلام أفغانستان وبلاد المسلمين عامة.

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المكتب السياسي لأنصار الله يدين التفجيرات بالمساجد والمدارس في أفغانستان

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