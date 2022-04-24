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برلين تنوي شراء 60 مروحية ثقيلة من "بوينغ" بقيمة 5 مليارات يورو

برلين تنوي شراء 60 مروحية ثقيلة من
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن نيتها شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز Chinook CH-47F من شركة "بوينغ" الأمريكية.

العالم-اوروبا

ووفقا لصحيفة Bild am Sonntag، فإن كلفة المروحيات قد تصل إلى 5 مليارات يورو، ولن يتم التسليم قبل 2025-2026.

ومن المفترض أن تحل هذه المروحيات محل الطائرة العمودية CH-53G Stallion القديمة، التي تم إنتاجها بشكل مشترك من قبل شركتي Sikorsky الأمريكية وVFW الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المروحيات عمرها 50 عاما وتحتاج إلى الإصلاح.

ومن المتوقع أن تبلغ وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بهذا القرار الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "بوينغ" أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة Airbus Helicopters للمشاركة في مناقصة توريد مروحيات ثقيلة إلى وزارة الدفاع الألمانية.

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