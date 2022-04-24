150 ألف مصلي في الاقصی يحرجون 'اسرائيل'

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في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان الكريم اكثر من مئة وخمسين الفا ادوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى.

في مجال اخر، ومنذ عودة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى بيروت، وهو يحاول لملمة القوى اللبنانية التابعة للرياض. في هذا السياق توالت الولائم التي يقيمها البخاري لشخصيات سياسية ودينية وعسكرية لبنانية في مشهد يكشف مدى سيادية هذه القوى والاطراف وتلهفها لارضاء سفير الرياض في بيروت.

طبعا لا يوجد مشكلة في استقبال شخصيات على ولائم افطار، لكن السؤال الاساسي هو اذا ما استقبل السفير الايراني او السوري مثلا قوى واطرافا لبنانية على الافطار ماذا كان سيقول اولئك الذين سارعوا لتلبية دعوة السفير السعودي؟

اما في مصر فبعد الاشتباهات الكثيرة التي وقع فيها المسلسل المصري الاختيار، وسرده أحداثا غير واقعية تهدف فقط لخدمة سياسية معينة يتبناها النظام المصري، منها مزاعم زيارة الشهيد قاسم سليماني الى مصر ابان حكم محمد مرسي، اجرى موقع ايكاد تحليلا رقميا لطبيعة التفاعلات على مواقع التواصل مع المسلسل، ليصل الى نتيجة بأن أكثر من ستين بالمئة من الجمهور يرون في المسلسل تزويرا للحقائق.

وفي سياق اخر، في وقت ينشغل الشارع المصري مرغما بمسلسل الاختيار والضجة التي تثار حوله، كانت القوى الامنية المصرية تعتقل فرقة ظرفاء الغلابة التي اشتهرت بفيديوهاتها التي تنتقد الوضع المعيشي بشيء من الكوميديا.