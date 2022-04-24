غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة

العالم - تركيا

وقال مكتب الأمين العام في بيان، اليوم الأحد، "الأمين العام سيزور أنقرة في 25 نيسان /أبريل، حيث سيستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقى مع الرئيس الأوكراني وفلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.