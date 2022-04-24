الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يدعو لإحياء ليلة القدر الكبرى ويتخللها كلمة للسيد نصرالله

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا حزب الله لإحياء ليلة القدر الكبرى مساء اليوم الأحد، ويتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

العالم - لبنان

روابط ذات صلة

لقاء علماء صور: أعمال السرقة والقتل تنذر بعواقب وخيمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعلام عبري: الجيش أوصى بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من غزة

مملكة المغرب تحبط محاولة اعتداء على سياح أجانب في تغازوت

مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا

تأجيل تشغيل أول رحلة عبر مطار صنعاء الدولي

السودان..قتلى وجرحى في نزاع قبلي غرب دارفور

تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للاحتلال الاميركي غربي العراق