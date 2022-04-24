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تأجيل تشغيل أول رحلة عبر مطار صنعاء الدولي

تأجيل تشغيل أول رحلة عبر مطار صنعاء الدولي
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عن تأجيل تشغيل أول رحلة لها عبر مطار صنعاء الدولي والتي كانت من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد.

العالم - اليمن

وقالت الشركة في بيان لها أنها لم تتلق حتى اللحظة تصاريح التشغيل لأول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 24 إبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وأضافت أنه ومنذ ايام قامت الشركة بحجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة واتمت الخطوط الجوية كل الاستعدادات الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ما بين الأردن وصنعاء.

وتقدمت الشركة بأسفها واعتذارها الشديد للمسافرين عن عدم سماح تحالف العدوان بتشغيل أولى الرحلات من مطار صنعاء الدولي.

وعبرت الشركة عن أملها في أن يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للخطوط الجوية اليمنية بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء.

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