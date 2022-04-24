ضابط إسرائيلي: حماس تنتصر علينا ونحن نلعق جراحاتنا

العالم - الاحتلال

نتيجة سياسة الردع الجديدة، يبدي الاحتلال قلقه من إظهار حماس لنفسها على أنها "المدافع عن القدس والمسجد الأقصى" وعن مخيم جنين للاجئين.

وتصل المخاوف الإسرائيلية إلى حد أن حماس تأخذ مستوطني غلاف غزة كرهائن، ومهمتها الأولى في الوقت الحالي حماية المسجد الأقصى، وهي تأخذ في الاعتبار أنه بعد شهر رمضان مباشرة، ستحاول "إسرائيل" والأردن استعادة موقعهما في المسجد الأقصى، وتعزيز سيطرتهما عليه، وتتبع مع الاحتلال سياسة حافة الهاوية، وكلما قام بأنشطة مستفزة في القدس المحتلة، ستطلق الحركة صواريخها على مستوطنات غلاف غزة.



يوني بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ذكر في مقال نشره موقع "نيو ون"، أن "إسرائيل تلعق جراحها، لكن حماس تحتفل بالنصر، وهي تعزو ذلك إلى استراتيجية أسستها معادلتها الجديدة "غزة - القدس"، في المواجهة مع إسرائيل منذ معركة سيف القدس، وجاءت أحداث الأسابيع الأخيرة لتعزز هذه المعادلة، انطلاقا من فرضية مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والدمار".



وأضاف أن "حماس حققت حتى الآن عدة إنجازات، أولها دفع أقدام إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية من المسجد الأقصى واستيلاء حماس عليه، وتعبئة الشارع المقدسي عبر رفع أعلامها على المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وتتوج ذلك باضطرار إسرائيل لإلغاء مسيرة الأعلام خوفا من إطلاق صواريخ حماس، حتى أن التسليم الإسرائيلي مع "تساقط" الصواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف يأتي خوفا من جولة أخرى من القتال في غزة".



تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن حماس قررت القيام بنشاط محدود لإطلاق صواريخ بـ"التنقيط" على إسرائيل لعدة أسباب، أولها الاحتفاظ بمساحة إنكار، فالحركة لا تعترف بمسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، وتزعم للوسطاء أن من يطلقها عناصر "جامحة" في قطاع غزة، رغم أن الحركة، وفق التقدير الإسرائيلي، تحاول اجتياز عيد الفطر بهدوء نسبي في قطاع غزة، ولا تريد استمرار العقوبات المصرية التي هددت بوقف أعمال إعادة الإعمار إذا شنت جولة جديدة من القتال ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.



في الوقت نفسه، تتخوف الأوساط العسكرية الإسرائيلية من أن حماس ربما تتجهز لخوض مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في الفترة القادمة، من خلال تصعيد تدريجي على الحدود الجنوبية، والخلاصة أن الحركة أسست معادلة ردع جديدة مع الاحتلال لها تداعيات خطيرة على سياسته في الردود العسكرية، ما يؤكد أن الاحتلال أمامه أسابيع قليلة أخرى تتعلق بالوضع الأمني، رغم أنها تظهر أيديها مقيدة في حال استئناف الهجمات المسلحة في المدن الإسرائيلية، أو إطلاق الصواريخ على التجمعات الاستيطانية في قطاع غزة.