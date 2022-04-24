فؤاد حسين: التدخل التركي اعتداء على السيادة العراقية

العالم-العراق

وقال حسين في تصريح صحفي، إن “التدخل التركي يعد اعتداء وانتهاك سافر على السيادة العراقية”، مبيناً أنه “لا يوجد اي تنسيق مع تركيا حول عملياتها بإقليم كردستان وهي مدانة”.

واضاف، أن “وزير خارجية تركيا اتصل بي بعد ساعة من بدء العملية وقال إنها ليست جديدة”، موضحاً أنه “لدينا مباحثات مع تركيا ولا نعتقد ان العنف يؤدي الى الحل”.

واوضح أن “حزب العمال الكردستاني تركي وبعض اكراد العراق انتموا اليه، منتشرين على طول الشريط الحدودي مع ايران وتركيا، وتواجده بهذه الكثافة خطر على كردستان العراق”.

واشار الى ان “الدستور يمنع تحرك اي قوة من الداخل باتجاه دول الجوار”.