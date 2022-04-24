غينيا.. الإفراج عن الرئيس السابق 'ألفا كوندي' بعد 7 أشهر قيد الإقامة الجبرية

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وقال بيان للجنة الوطنية للوحدة والتنمية، المجلس العسكري الحاكم، إن الرئيس مامادي دومبيا ينهي إلى"علم الرأي العام الوطني والدولي أن ألفا كوندي حر طليق".

وأضاف البيان أن الرئيس ألفا كوندي له "كامل الحرية في استقبال أفراد عائلته ومناصريه» مشيرا إلى أنه سيبقى في «مقر إقامته الحالي إلى أن تنتهي أعمال الصيانة في منزله".

وأطيح بكوندي، الذي حكم غينيا منذ عام 2011، إثر اضطرابات سياسية في سبتمبر 2021.ومنذ سقوط حكمه يخضع كوندجي لإقامة جبرية في ضواحي العاصم كوناكري.

وكان المجلس العسكري الحاكم، سمح له بالسفر إلى أبو ظبي الإماراتية، لإجرا فحوصات طبية وتلقي العلاج، وذلك بضمان من رئيس مفوضة السيدياو ورؤساء ومسؤولين في دول الجوار، قبل أن يعود قبل أسابيع.