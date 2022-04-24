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السودان.. عضو بـ'السيادي' يدعو لإدارة حوار شامل دون إقصاء

السودان.. عضو بـ'السيادي' يدعو لإدارة حوار شامل دون إقصاء
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يوسف جاد كريم،إلى إدارة حوار شامل بين القوى السياسية في البلاد "دون إقصاء" لضمان الاستقرار.

العالم - السودان

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يوسف جاد كريم،إلى إدارة حوار شامل بين القوى السياسية في البلاد "دون إقصاء" لضمان الاستقرار.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره مائدة إفطار رمضاني أقيمت بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة.

وبحسب البيان، دعا جاد كريم، "كل مكونات المجتمع والقوى السياسية لنبذ الفرقة والشتات والتشظي وخطاب الكراهية".

وشدد على "ضرورة أن يسمو الجميع عن الصغائر وإعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، وإدارة حوار شامل وجاد دون إقصاء بما يضمن الاستقرار".

وقال جاد كريم: إن "الشعب السوداني لديه من الحكمة والقدرة ما يمكنه من إدارة ومعالجة أزماته الداخلية".

وأكد، "ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد وصولا لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، والعمل على بسط العدالة الكاملة وإيجاد الطرق المثلى لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني".

والخميس الماضي، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه قيادات سياسية بالبلاد، إن الخروج من الوضع السياسي الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني والاتفاق على حوار شامل.

وتأتي هذه الدعوات في سياق جهود دولية وأممية وإفريقية جرت في الأشهر الماضية، لإدارة حوار بين الأطراف السودانية يؤدي لإنهاء الأزمة الراهنة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

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