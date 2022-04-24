انطلاق اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة في الأنبار وصلاح الدين

العالم-العراق

وذكرت الهيئة في بيان، انه "باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش في الأنبار حيث تقدمت عشرات الكيلو مترات في الصحراء الغربية وتفتيشها العديد من الوديان".

وقال قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح إن “اليومين المقبلين سيشهدان محاصرة تامة للإرهابيين.

وأشارت الهيئة إلى أنها"شاركت بأربعة ألوية (13-18-19-17) ضمن قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي، وقوة من عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي وكذلك لواء 14 حشد شعبي ضمن عمليات بغداد ومشاركة المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي".