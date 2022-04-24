لحظة بلحظة.. ماكرون يتقدم علی لوبان في استطلاعات الرأي

العالم - أوروبا

وقال الباحث في الشان السياسي الفرنسي فتحي الورفلي: المواطن الفرنسي واعي بشكل كبير. عندما يذهب المواطن الفرنسي الى الصناديق يرشح مصلحة فرنسا وستكون هناك ترشيح الرئيس ايمانويل ماكرون الى فترة رئاسية ثانية، وبذلك نلغي هذه الفرضية انه سيفوز احد المترشحين اليمينيين ونحن عندنا ارقام واستطلاعات الرأي فوز المرشح ايمانويل ماكرون بفترة رئاسية قادمة.

الفارق بين ماكرون ومنافسته لوبان زاد اتساعه بعد المناظرة التلفزية التي جمعت الطرفين، وبحسب الفرنسيين كان ماكرون أكثر اقناعا، كما عبر آخرون عن مخاوفهم من أفكار اليمين المتطرف والاضطرابات التي قد تنجر عن وصوله للسلطة.

وقال الصحفي المغربي حسن نور اليقين: اليمين المتطرف يلعب دور سيء للاسف في تحفيز المجتمع الفرنسي الى العنصرية ولكن لن ولم ينجح.

يذكر ان ماكرون فاز في انتخابات 2017 بنسبة 66.1 بالمئة على مارين لوبان أيضا، لكن سباق 2022 يبدو أكثر تقاربا، حيث يواجه ماكرون انتقادات بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا وسياساته الاقتصادية.