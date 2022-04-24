الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف تركي يستهدف محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة

قصف تركي يستهدف محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الانباء السورية (سانا) بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية جددوا عدوانهم على القرى المحيطة بمناطق انتشارها قرب الشريط الحدودي حيث استهدفوا صباح اليوم بعدد من قذائف المدفعية والقذائف الصاروخية محيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مراسلها في الحسكة بأن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا عدداً من القذائف الصاروخية والمدفعية سقطت على منازل المواطنين في عدة قرى بمحيط بلدة أبو راسين شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتنتشر في أرياف الحسكة والرقة وحلب تنظيمات إرهابية تتبع لقوات الاحتلال التركي تقوم وبدعم من مدفعية الاحتلال باستهداف القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق انتشارها ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح عشرات الأسر من سكان هذه القرى إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

روابط ذات صلة

القوات التركية تقصف بالمدفعية بلدة أبو راسين بريف الحسكة

تركيا تستهدف بالمدفعية والمسيرات بلدة وقرى في ريف الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل أكثر من 50 طفلا في أفغانستان خلال أسبوع

الحشد الشعبي ينهي التعرض الإرهابي الفاشل في جرف النصر

العثور على ثمانية جثث وانقاذ أكثر من 48 شخصاًُ في حادث غرق زورق قبالة طرابلس

إصابة عاملين برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب طولكرم

فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس

السلطات المصرية تحتجز معارضا بحرينيا وتمنعه من دخول مصر