الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العثور على ثمانية جثث وانقاذ أكثر من 48 شخصاًُ في حادث غرق زورق قبالة طرابلس

العثور على ثمانية جثث وانقاذ أكثر من 48 شخصاًُ في حادث غرق زورق قبالة طرابلس
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 23/ 4/ 2022 تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش حتى الساعة من إنقاذ 48 شخصاً بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون – الشمال، نتيجة تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة.

العالم - لبنان

وحسب " الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" قدعملت القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة سيسنا على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها برا وبحرا وجوا، لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وتمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب. وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص”.

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن مراكب الجيش عثرت على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار – رمتين في طرابلس.

وسبق أن أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية أن “طفلة لقيت حتفها، لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا”، وذلك في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان السبت. وقال حمية “البحث ما زال جاريا عن الباقين، الذين كانوا على الزورق سوريين ولبنانيين”.

هذا و يمشط عناصر مركز ببنين-العبدة في الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى الشاطئ العكاري بحثاً عن ناجين محتملين من المركب الذي غرق في البحر قبالة ميناء طرابلس والذي انطلق من القلمون وعلى متنه اكثر من 70 شخصا.

وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق وإنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تابع حادثة غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

غرق زورق قبالة طرابلس وعلى متنه زهاء 60 شخصًا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواطنة بحرينية تناشد السلطات لإنقاذ حياة ابنها المعتقل

النائب غسان السعيدي يرفع دعوى قضائية ضد علي حاتم السليمان (وثيقة)

باشاغا يعلق على أوضاع مدينة 'سرت'جراء الحروب في ليبيا

كوريا الشمالية تجري مساء اليوم عرضا عسكريا لأحدث صواريخها

فريق انجليزي يرفع العلم الفلسطيني في مباراة رسمية

مقتل أكثر من 50 طفلا في أفغانستان خلال أسبوع