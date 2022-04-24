العثور على ثمانية جثث وانقاذ أكثر من 48 شخصاًُ في حادث غرق زورق قبالة طرابلس

العالم - لبنان

وحسب " الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" قدعملت القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة سيسنا على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها برا وبحرا وجوا، لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وتمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب. وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص”.

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن مراكب الجيش عثرت على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار – رمتين في طرابلس.

وسبق أن أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية أن “طفلة لقيت حتفها، لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا”، وذلك في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان السبت. وقال حمية “البحث ما زال جاريا عن الباقين، الذين كانوا على الزورق سوريين ولبنانيين”.

هذا و يمشط عناصر مركز ببنين-العبدة في الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى الشاطئ العكاري بحثاً عن ناجين محتملين من المركب الذي غرق في البحر قبالة ميناء طرابلس والذي انطلق من القلمون وعلى متنه اكثر من 70 شخصا.

وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق وإنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تابع حادثة غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.