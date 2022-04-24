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شاهد.. الظلام يخيم علی لبنان بسبب نفاد الوقود

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

الظلام يخيم على لبنان بعد توقف أكبر محطتي كهرباء بسبب نقص الوقود في بلد غارق في انهيار اقتصادي غير مسبوق.

العالم - لبنان

مسؤول في وزارة الطاقة أعلن توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام في البلاد، بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

مؤسسة كهرباء لبنان بدورها اعلنت عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل بسبب نفاد الوقود واكد أحمد عباس، مدير معمل الزهراني استمرار أزمة تأمين الوقود جراء عدم توفر الدولار النقدي، وأوضح أن إنتاج مؤسسة الكهرباء الحكومية الحالي هو صفر ساعة.

نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة قال إن أصحاب المولدات في مناطق عدة بدأوا بإبلاغ المشتركين بعدم قدرتهم على توفير الكهرباء بسبب عدم توفر المازوت، وأضاف انه سبق وحذّر من أنّ المخزون سيبدأ بالنفاد من دون إيجاد أي حل من المسؤولين.

ويعود شحّ الوقود بشكل رئيسي ، وفق المستوردين ، إلى بطء مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الوقود لمعامل إنتاج الكهرباء مروراً بالبنزين والمازوت، على وقع نضوب الاحتياطي الإلزامي بالدولار وسط الانهيار الاقتصادي المتمادي والشلل السياسي.

ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء بسبب محطاته المتداعية، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات التي تعوض نقص إمدادات الدولة.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً في لبنان، ويُشكل إصلاحه أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لدعم لبنان ليخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه منذ عامين.

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