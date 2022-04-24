قسد ترتكب جرائم حرب في الحسكة والقامشلي

العالم – ما رأيكم

ويری باحثون سياسيون ان قسد تتعمد بضغط من الولايات المتحدة فرض هذا الحصار الجائر علی أهالي الحسكة والقامشلي من أجل تحصيل شروط ومكاسب سياسية وامنية.

ويوضح باحثون سياسيون ان قوات قسد تزعم انها تريد فك الحصار عن الشيخ مقصود والاشرفية في حلب، وتزعم ان هناك حصاراً تفرضه الدولة السورية.

ويضيف باحثون سياسيون ان قسد تريد فتح طريقاً بين هذه المناطق والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية ولايمكن ان تسمح به الدولة السورية.

ويبيّن باحثون سياسيون ان قسد تلبي طلباً اميركياً للضغط علی الدولة السورية لوقف العمليات التي تصاعدت في الفترة الاخيرة حيث شعرت الولايات المتحدة ان الامور تزداد سوءاً بالنسبة لتواجد قواتها في المنطقة وذلك اضافة الی العمليات التي تستهدف قوات قسد ولذلك هم يريدون الضغط علی الدولة السورية من خلال هذا الملف لفرض هذه الشروط السياسية والامنية وارباك الدولة السورية وارباك المقاومة في المنطقة وارباك روسيا.

ويعتبر خبراء استراتيجيين ان ما تقوم به ميليشيات قسد من خطف المواطنين وتجنيدهم قسرياً في قوی غيرشرعية ميليشياوية مفروضة من قبل قوی احتلال والحصار الغذائي والتجويع ومنع المياه، تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والمسؤول عن هذه الجرائم هي قوات الاحتلال الاميركية لأن ميثاق روماً يؤكد ان قوی الاحتلال التي توظف لديها قوی ميليشياوية تقوم بهذه الافعال، هي مسؤولة عن هذه الافعال الجنائية.

ويؤكد خبراء استراتيجيين ان قسد والولايات المتحدة يحاولان الانتقام من التصاعد الشعبي في المحافظات الشمالية الشرقية، مشيرين الی التظاهرات التي حدثت في هذه المحافظات والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات مقاومة شعبية في هذه المناطق ضد قوات قسد ومواقع قوات الاحتلال الاميركي.

ويوضح خبراء اكاديميين ان روسيا انشغلت بالحرب في اوكرانيا والولايات المتحدة استغلت هذه الفرصة للضغط علی قسد للتصعد ضد الحسكة وقامشلي، مع هذا روسيا لن تتخلی عن الحسكة لأنها تعرف ان سقوط الحسكة سيؤدي الی كارثة تمس الدولة السورية وحتی الدور الروسي في الحسكة وهي لاتريد ذلك.

ما رأيكم: