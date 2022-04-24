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الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة

الحكومة العراقية تكشف سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، سبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة العام الحالي.

العالم - العراق

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال إن منسوب المياه في نهر دجلة لهذا العام لم يكن عاليا، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتمد على خطة التشغيل المعتمدة في الوزارة.

وأوضح أن الوزارة أكملت "رية الفطام" وهي الرية الأخيرة لمحصول الحنطة، وأنه لا توجد حاجة لكميات من المياه باستثناء زراعة الخضراوات والبساتين.

وأوضح أنه لهذا السبب يوجد انخفاض نسبي في نهر دجلة من أجل الحفاظ على الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات.

وذكر أن الوزارة تعمل على التخزين بشكل مقنن وموضوعي لمنع خسارة أكبر كمية من المياه.

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