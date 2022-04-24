مرندي: الصراع الداخلي في واشنطن يعيق التوصل إلى اتفاق بفیینا

العالم - ايران

وأشار "مرندي" في تصريح لوكالة "إرنا " الیوم الأحد إلى عدم اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا، وقال: اعترف الأميركيون بأن إيران تمكنت من الحصول على تنازلات كبيرة في فیینا، ولهذا السبب استقال بعض أعضاء الوفد الأميركي خلال المفاوضات.

وأضاف: عندما قدم كبير المفاوضين النوويين الأميركيين المبعوث الخاص لإيران، "روبرت مالي" تقريرا عن عملية التفاوض إلى الكونغرس الأميركي واجه ردود فعل سلبية من قبل أعضاء الكونغرس واعتقدوا أن الفريق الأميركي تراجع كثيرا من مطالباته.

واعتبر مرندي قضایا مختلفة کضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال التحقق والضمانات وإلغاء الحظر وقضية الحرس الثوري الإيراني (شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابیة) من العوامل الرئیسیة في التوقف المفاجئ للمفاوضات من قبل الولایات المتحدة.

وتابع قائلا إن: "الصراع الداخلي في الولایات المتحدة الأميركیة يعيق التوصل إلى اتفاق بفیینا، وفي نهاية المطاف ستجبر تداعيات الحرب في أوكرانيا واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وصرح مرندي: لا توجد مشكلة لدى الأطراف الأوروبية والصين وروسيا في مواصلة المفاوضات، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيقرره بايدن لمواصلتها.