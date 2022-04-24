الدفاع الروسية: دمرنا 26 منشأة عسكرية أوكرانية ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين

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وأفادت بأن "سلاح الجو دمر 26 منشأة عسكرية أوكرانية، ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين الليلة الماضية"، كما أكدت أيضاً "تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية".
وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، كشف أمس، أن" كييف تستعد لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية"، ولفت إلى أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".