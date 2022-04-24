الدفاع الروسية: دمرنا 26 منشأة عسكرية أوكرانية ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين

العالم - روسيا

وأفادت بأن "سلاح الجو دمر 26 منشأة عسكرية أوكرانية، ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين الليلة الماضية"، كما أكدت أيضاً "تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية".

وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع في ​روسيا​ الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، كشف أمس، أن" ​​كييف​​ تستعد لتنفيذ استفزازات عشية ​​عيد الفصح​​ لتشويه سمعة ​​الكنيسة الأرثوذكسية​​ الأوكرانية"، ولفت إلى أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".