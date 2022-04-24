الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: دمرنا 26 منشأة عسكرية أوكرانية ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين

الدفاع الروسية: دمرنا 26 منشأة عسكرية أوكرانية ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية".

العالم - روسيا

وأفادت بأن "سلاح الجو دمر 26 منشأة عسكرية أوكرانية، ما أسفر عن تصفية نحو 150 من النازيين الليلة الماضية"، كما أكدت أيضاً "تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية".

وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع في ​روسيا​ الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، كشف أمس، أن" ​​كييف​​ تستعد لتنفيذ استفزازات عشية ​​عيد الفصح​​ لتشويه سمعة ​​الكنيسة الأرثوذكسية​​ الأوكرانية"، ولفت إلى أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".

روابط ذات صلة

شاهد.. إليكم آخر تطورات العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا!!

الدفاع الروسية تحذر من نوايا الغرب لاستفزازات بأسلحة دمار شامل في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مودي يزور كشمير وسط إجراءات أمنية مشددة

أعمال ليلة القدر "الليلة الثالثة و العشرین" من شهر رمضان المبارك

شاهد.. الزهار يتحدث لـ'العالم' عن فضائح سياسية

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين وتحذير من وضع "قاتم"

الفصائل الفلسطينية تدين ممارسات الاحتلال في كنيسة القيامة

ترامب يكشف ماذا فعل "حتى لا يقولوا إنه غبي"!