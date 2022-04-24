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"أمريكيون" تطالب واشنطن باتخاذ إجراءات حيال انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية الأمريكية أن تفي بالشرط الذي وضعه الكونغرس، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار تقريرٍ حول ما تقوم به للضغط على السلطات البحرينية، للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

العالم- البحرين

وأشارت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2021، بشأن ممارسات حقوق الإنسان في البحرين، والذي يمثل اعترافًا بالعيوب الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، لإسكات أصوات المعارضة، بتحريضٍ من النظام البحريني الحاكم.

وشددت على ضرورة أن تدفع وزارة الخارجية الأمريكية، النظام البحريني للشروع في مصالحة سياسية، مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان الذين قمعتهم.

وأكدت أهمية أن يسعى الكونغرس إلى فرض عقوبات قانون «ماغنيتسكي» ضد المسؤولين في البحرين، الذين تورطوا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضًا تعليق المساعدات للمؤسسات الأمنية المسيئة، مثل وكالة الأمن القومي البحرينية ووزارة الداخلية، حتى يتم سن إصلاحات حقيقية وتأكيد النتائج من قبل الهيئات المستقلة.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية، بالتوقف عن تغييب الصحافة الحرة ورفع الحظر المفروض على الجمعيات السياسية المعارضة، وكذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع.

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