"لا وعد له".. ردود فعل ساخطة على خرق تحالف العدوان للهدنة

العالم - نبض السوشيال

تنصلت دول العدوان عن التزاماتها من خلال رفض إعطاء الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التجارية التي كان مقرراً وصولها اليوم، وذلك في خرق واضح للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي لدى اليمن.

وهو دليل على سعى تحالف العدوان لمضاعفة معاناة الشعب اليمني بشكل متعمد، بينما يسعى لتضليل الرأي العام الدولي بالملف الإنساني.

شركة الخطوط الجوية اليمنية قالت في بيان لها أنها لم تتلق حتى اللحظة تصاريح التشغيل لأول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 24 إبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وفي اول رد فعل لانصار الله عقب هذا الاجراء السعودي، اعتبرت أن رفض دول التحالف إعطاء تصريح لأول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام، كانت مقررة، اليوم الأحد، يعد خرقا للهدنة الأممية.

من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تأجيل أول رحلة طيران تجارية منذ ست سنوات من مطار صنعاء الدولي، مشددة على أن هدف الهدنة المتفق عليها لمدة شهرين في عموم اليمن بين أنصار الله والتحالف العدوان يكمن في "خدمة المدنيين من خلال الحد من حدة العنف وتوفير الوقود وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم".

وانتقد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصرفات تحالف العدوان بقيادة السعودية واعتبروا ان ذلك دليل على انهيار الهدنة، وان السعودية بهذا التصرف تقوم بمحاصرة شعب اليمن باكمله ولا تقدم الى حل سلمي لانهاء الحرب الظالمة التي شنتها وانها تقوم بزرع الفتن والضغينة بمساعدة اممية.

واشار النشطاء الى ان تحالف العدوان يزيد بذلك من عدد الضحايا الابرياء بينما يتخذ من اعلان تطبيق الهدنة فرصة لكسب المزيد من الوقت والتوريج على انه يسعى للسلام.

ولفت النشطاء الى انه اذا لم يسير تحالف العدوان رحلات الطيران المدنية فسيتم تسير الطائرات المسيرة لتصيب اهداف في قلب السعودية، مشددين على ضرورة ان ياخذ العبرة من العمليات السابقة التي تم تنفيذها في السعودية والتي كبدته خسائر فادحة.

وقال "محمد عمر شيخ" عبر تغريده له في حسابة الخاص : "#عاجل - تحالف العدوان ينقلب على الاتفاق، ويرفض منح تصاريح التشغيل لأول رحلة من مطار صنعاء الدولي والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الاحد الموافق 24 إبريل".

من جانبه كغرد "نجيب احمد" : "يبدو ان تحالف العدوان لم يعجبه تسيير رحلات الطيران المدنية ولازال مصرا على منعها لذا يجب في حال تعنته واستمراره في صلفه تسيير رحلات طيران من نوع اخر وبالجملة ، ليعرفوا ان اليمن لها اهل يعرفون كيف يفرضون الحق على اهل الباطل بالقوة وباليد الحديدية".

وكتبت "حنان غمضان" في تغريدة لها : "الوصول إلى أو المغادرة من مطار صنعاء تحت الإقامة الجبرية من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي دول تحالف العدوان رفضت منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التي كان من المقرر وصولها إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الأحد الـ 24 من أبريل الجاري".

بينما غرد "محمد شرف الدين" معلقا على بيان الامم المتحدة والتي اعربت عن قلقها ازاء رفض إعطاء الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التجارية : "اهم شي استمروا بالقلق السعودية تحاصر الشعب بكله لا تبحث عن اي امل لانها الحرب هي تبحث عن اي مبرر لزرع الفتن والضغينه بين ابناء الشعب وبمساعة اممية ورعايه رسميه منها الامم المتحدة عالم من النفاق والكذب والتدليس كل يوم يثبت تحالف العدوان انهم غير جادين بانهاء العدوان".

وغرد "ملكك اليمن سيف بن ذي يزن" : "تحالف العدوان اتخذ من موافقة اليمنيين للهدنة فرصة ثمينة لكي يبث ويروج سمومهم الخبيثة اما العالم كلة وليظهر امام العالم انهو صانع السلام في اليمن ويريدو ان يضهرو حكومة اليمن الذي تدير المؤسسات الحكومية من مكاتبها الرسمية وتدير الدولة من العاصمة الاصلية لليمن صنعاء انها ترفض الهدنة".

ووجه بلال الغياثي" نصيحة لتحالف العدوان : "الى تحالف العدوان اني لكم من الناصحين اذا اتتكم ضربة من صنعاء فلن تستطيعوا الوقوف على اقدامكم مرة اخرى ارفعوا حصاركم وانهوا عدوانكم قبل ان تتحطم ابراجكم الزجاجية فوق رؤوسكم وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا".

وكتب "احمد الهاشمي" في تغريدة له : "تعنت تحالف العدوان برفض الجوازات الصادره من صنعاء هو اعلان صريح لانهيار الهدنه ، لن ينزل الشعب إلى عدن أو مارب ولا أحد سيسلم رقبته إلى دواعش الرياض وأبوظبي".