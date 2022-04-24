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الحرس الثوري يوقف سفينة هربت 200 ألف لتر من الوقود في الخليج الفارسي

الحرس الثوري يوقف سفينة هربت 200 ألف لتر من الوقود في الخليج الفارسي
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تمكنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في إيران من توقيف سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج الفارسي.

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير العلاقات العامة في المنطقة الثانية للقوة البحرية للحرس الثوري العقيد غلام حسين حسيني في بوشهر.
وأضاف حسيني: في هذا الصدد، تم اعتقال ثمانية من أفراد طاقم هذه السفينة وتم اقتيادهم إلى ميناء بوشهر وتسليمهم للسلطات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.
وأردف قائلا: كما تم تفتيش خمسة زوارق كانت تهدف إلى تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود وصودرت وثائقها لإجراء مزيد من التحقيقات.
وأكد حسيني أن مكافحة التهريب، وخاصة تهريب الوقود، تعد من الأولويات المهمة للقوة البحرية للحرس الثوري، والتي يتم تنفيذها من أجل دعم الإنتاج الوطني وتنشيط اقتصاد البلاد، وتتعامل القوات العملياتية لبحرية الحرس الثوري مع التهريب المنظم، وخاصة تهريب الوقود، بكل حزم.
واختتم مدير العلاقات العامة في المنطقة الثانية للقوة البحرية للحرس الثوري قائلا: لن تكون شواطئ الخليج الفارسي والمياه المحيطة بها بأي حال من الأحوال ملاذاً آمناً لنشاط الانتهازيين والمهربين.

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