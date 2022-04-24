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السفارة الروسية بطهران تفند أنباء عن إرسال اسلحة إيرانية إلى روسيا

السفارة الروسية بطهران تفند أنباء عن إرسال اسلحة إيرانية إلى روسيا
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

فنّدت السفارة الروسية في طهران خبر إرسال اسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا وقالت أن هذا الأنباء مفبركة لا تتطابق مع الواقع.

العالم - إيران

وقالت السفارة الروسية في بيان أصدرته اليوم الأحد: إن المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا مفبركة ولا تتطابق مع الواقع.
وكانت صحيفة "الغارديان" قد زعمت في تقرير لها قبل فترة إرسال صواريخ مضادة للدبابات من العراق ومنظومة "باور 373" للدفاع الجوي من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وإثر نشر هذا التقرير من قبل صحيفة "الغارديان" فندت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن هذه المزاعم ووصفت التقرير بانه غير مهني ولا أساس له من الصحة.
وجاء في تغريدة للسفارة الإيرانية: إن التقرير الذي أوردته "الغارديان" يوم الثلاثاء بعنوان "استخدام روسيا لأسلحة مهربة من قبل إيران من العراق ضد أوكرانيا" عبارة عن رواية غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة وإن محاولة الربط بين التطورات الأخيرة في أوكرانيا والتطورات الإقليمية في الشرق الاوسط وذكر اسم إيران، تصرف غير مهني وغير مقبول ويعد كذلك نوعا من عدم الاحترام لقراء الصحيفة.

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