خرق اتفاق الهدنة والغاء رحلة تجارية من مطار صنعاء

العالم - اليمن

خرق وتعنت مستمر من قبل تحالف العدوان للهدنة الاممية التي اعلنت منذ اكثر من عشرين يوماً حيث الغى تحالف العدوان السعودي الاماراتي اول رحلة تجارية من مطار صنعاء التي كان من المقرر ان تقلع الاحد الساعة الثامنة صباحا متجهة الى العاصمة الاردنية عمان حسب اتفاق مسبق بين الطرفين.

هيئة الطيران المدني قالت إنّ تحالف العدوان رفض منح الشركة اليمنية تصريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء بعد ان كان قد وافق وتم بيع التذاكر للمسافرين متهمة تحالفَ العدوان بالتنصل من التزاماته وخرق الهدنة الاممية.

هذا وكان من المفترض ان يفتح المطار منذ اكثر من عشرين يوما لكن التحالف لم يلتزم بالاتفاق وظل يماطل يوما بعد اخر وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي في تصريحات ان اسابيع مضت وتحالف العدوان يتعنت ويماطل في تنفيذ التزامه بتسيير الرحلات، مشددا ان صنعاء تدعوا تحالف العدوان والامم المتحدة الى تنفيذ التزامتها في اسرع وقت وتسيير الرحلات قبل فوات الاوان محملاً تحالف العدوان والامم المتحدة مسؤولية أي فشل للهدنة.

وفي السياق نفسه اعرب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن قلقه بعد عرقلة اول رحلة تجارية، مشددا انه يحث الأطراف على العمل بشكل بنّاء معه لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها سابقا مضيفا أن الهدف من الهدنة الأممية التي أعلنت مطلع الشهر الحالي هو خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف، وتوفير الوقود، وتعزيز حريتهم في التنقل أيضاً، من وإلى وداخل بلادهم.

الى ذلك أكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنه تم الإفراج عن اثنين واربعين أسيراً من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد، بتوجيهات من السيد عبدالملك الحوثي وعبرت اللجنة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق السابقة التي تنصل عنها العدوان.