عمليات تجريف للاحتلال بالضفة واعتقال طفلين من سلوان

العالم ـ فلسطين

وفي الأغوار الشمالية، جرفت آليات للمستوطنين أراضي فلسطينية في منطقة الفارسية؛ بهدف توسيع مستوطنة "سلعيت".

كما جرفت آليات إسرائيلية أراضي في قرية بورين جنوب نابلس، لمصلحة التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وقطع مستوطنون أشجار زيتون للمواطن مراد محمد عامر من قرية عزموط قضاء نابلس.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة قرب سياج الفصل العنصري، المقام على أراضي قرية "رمانة" غرب جنين.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأوقف جنود الاحتلال المركبات الفلسطنيية على الحاجز، وفتشوها، ودققوا في هويات المواطنين، ما أدى إلى عرقلة في حركة السير.

وأصيب أحد العمال الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، في قرية زبوبا غرب جنين، القريبة من جدار الفصل العنصري المقاوم على أراضي طولكرم، قبل أن تعتقله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهما: محمد صادق غيث (15 عاما)، ومحمود جمال غيث، عقب مداهمة منزليهما في حي بطن الهوى بالبلدة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفترق وادي الربابة، عند مدخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وفي الخليل، ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب جسر بيت كاحل شمال غرب المدينة.

وتشهد أنحاء الضفة الغربية تصاعدا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وبات جنود الاحتلال والمستوطنون يتعرضون يوميًّا لعمليات مسلحة أو رشق بالزجاجات الحارقة والحجارة؛ ردًّا على جرائمهم المتواصلة في أنحاء الضفة.