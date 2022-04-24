إيران تخصص 11 مليار دولار للسلع الأساسية

العالم - إيران



وكتب " مصطفى قمري وفا " في تغريدة اليوم الأحد، أنه وبعد تخصيص مليار دولار لتوريد الأدوية و3 مليارات لاستيراد السلع الأساسية، تم رصد 7 مليارات إضافية لتوريد السلع الأخرى ليبلغ الإجمالي 11 مليار دولار منذ بداية السنة حتى الآن.

وأضاف أن حجم المخصصات الحالية (11 مليار دولار) تعادل 5 اضعاف الفترة المناظرة للسنة السابقة وتحديدا في شهر "فروردين" (انتهى 20 أبريل/ نيسان 2021) حين بلغت نحو 2.3 مليار دولار.

وتشمل السلع المشمولة بالتغطية الاستيرادية، الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والأعلاف والمواد الأولية الإنتاجية.

