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بـ5 أضعاف العام السابق ..

إيران تخصص 11 مليار دولار للسلع الأساسية

إيران تخصص 11 مليار دولار للسلع الأساسية
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني عن تخصيص 11 مليار دولار من العملة الاجنبية لتغطية واردات السلع الأساسية منذ بدء السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2022 حتى الآن.

العالم - إيران

وكتب " مصطفى قمري وفا " في تغريدة اليوم الأحد، أنه وبعد تخصيص مليار دولار لتوريد الأدوية و3 مليارات لاستيراد السلع الأساسية، تم رصد 7 مليارات إضافية لتوريد السلع الأخرى ليبلغ الإجمالي 11 مليار دولار منذ بداية السنة حتى الآن.

وأضاف أن حجم المخصصات الحالية (11 مليار دولار) تعادل 5 اضعاف الفترة المناظرة للسنة السابقة وتحديدا في شهر "فروردين" (انتهى 20 أبريل/ نيسان 2021) حين بلغت نحو 2.3 مليار دولار.

وتشمل السلع المشمولة بالتغطية الاستيرادية، الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والأعلاف والمواد الأولية الإنتاجية.

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بـ5 أضعاف العام السابق .. إيران تخصص 11 مليار دولار للسلع الأساسية

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