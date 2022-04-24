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المالكي يؤكد رفضه محاولات التأثير على القضاء

المالكي يؤكد رفضه محاولات التأثير على القضاء
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الأحد، عدم تدخله في ملف المطلوبين للقضاء، رافضا أي محاولات للتأثير على نزاهة القضاء.

العالم - العراق

وقال المالكي في بيان إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لأغراض المزايدات السياسية وتهم لهذا الطرف أو ذاك".

وأضاف "ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وتاكيداً لمواقفنا الثابتة بضرورة صيانة حقوق الشهداء وضحايا الإرهاب المجرم نجدد نفينا القاطع وعدم تدخلنا في هذا الملف ورفضنا لأية محاولات تهدف للتأثير على القضاء، كما نجدد ثقتنا بالقضاء العراقي والتزامه جانب العدالة وعدم التاثر بالأهواء والتقلبات السياسية".

وتابع "وبهذه المناسبة نهيب بجميع وسائل الإعلام والناشطين على الصعيدين الإعلامي والسياسي إلى تحري الدقة وعدم إطلاق التهم من دون دليل"

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