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بطولة كأس ايران.. وفرق غير مرشحة في النهائي

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

3 ايام ويسدل الستار على بطولة كأس ايران لكرة القدم باقامة المباراة النهائية بين فريقين لم يكونا مرشحين لخوض الادوار النهائية من البطولة وهما نسجاي والمنيوم.

العالم VAR

لكن نسجاي والمنيوم حققا الأهم و اثبتا بأنهما الأجدر لنيل اللقب خاصة أنهما تفوقها على قطبي العاصمة طهران بيرسبوليس واستقلال اللذان يحملان الرقم القياسي في التتويج باللقب.

ألمنيوم هو أحد الفرق المتأهلة لنهائيات بطولة كأس ايران لكرة القدم ويحتل الفريق المركز العاشر في الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة ، وأحدث مدربه الجديد مهدي رحمتي ثورة جديدة في الفريق و أوصله إلى نهائي بطولة الكأس.

كما انتصر ألمنيوم في دور الـ16 على فجر سيباسي 2-0 ، وتمكن من هزيمة سباهان العريق بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

وواصل الفريق تألقه بالفوز على بيرسيبوليس 3-2 ربع النهائي على ملعب آزادي، وفي نصف النهائي تغلب على خليج فارس بهدف دون مقابل.

أما الآن هو على بعد خطوة من نيل اللقب والذي يواجه نساجي في النهائي، و في حال فوزه بالبطولة سيكون اللقب هو الأول له و لمدربه الشاب.

كما انه في دوري أبطال اسيا سباهان يهزم باختاكور و يتصدر المجموعة الرابعة والتعاون يقلب الطاولة على الدحيل بالفوز عليه 2-1.

وفولاذ يتعادل مع الغرافة رغم سيطرته المطلقة على المجريات وشباب الأهلي يتعادل مع أهال التركمنستاني 1-1.

ويستضيف برنامج "VAR":

- المدرب الايراني ميثم فلاحت بيشه

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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VAR.. بطولة كأس ايران.. وفرق غير مرشحة في النهائي

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