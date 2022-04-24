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رد المقاومة علی اغلاق معبر بيت حانون: لن نساوم

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

نددت فصائل المقاومة في قطاع غزة بقرار الاحتلالِ الاسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون – إيريز، الوحيد الخاص بالأفراد والرابط بين قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - مراسلون

لن نساوم.. بهذه الكلمة ردت فصائل المقاومة على قرار الاحتلال باغلاق معبر بيت حانون - ايريز امام حركة التجار والعمال للضغط عليها ومعاقبتها على اطلاق الصواريخ وهو ما اعتبرته الفصائل تصرفاً يدل على تخبط الاحتلال.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب لقناة العالم:"المقاومة الفلسطينية لن تقبل بهذا الابتزاز الذي يستهدف معيشة الناس وحياتهم في قطاع غزة ولايمكن للمقاومة الفلسطينية امام هذا الضغط ان تتخلی عن دورها وواجباتها ومسؤولياتها في حماية الارض الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم:"اغلاق الاحتلال لحاجز بيت حانون يهدف الی تشديد الحصار المفروض علی قطاع غزة وهي ضمن سياسة العقاب الجماعي المدانة بكل القوانين والاعراف الدولية. هذه محاولة فاشلة لفك الارتباط مابين شعبنا في غزة وبين الهبة هناك في المدينة المقدسة. سنواصل دفاعنا عن المسجد الاقصی وعن المقدسات بكل السبل والطرق".

سبعة مليون شيكل هي خسائر غزة اليومية نتيجة القرار الاسرائيلي، فاغلاق المعبر على شعب هو محاصر بالفعل منذ ستة عشر عاما يرقي لجريمة حرب حسب وصف المختصين لانها سياسة عقاب جماعي.

وقال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل:"يعمل في داخل الاراض المحتلة حوالي 12 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، اضافة الی ان هناك 4 الاف تاجر يمرون عبر معبر بيت حانون يومياً، في ظل اغلاق هذا المعبر سوف يتأخر الاقتصاد الفسلطيني بشكل كبير جداً اذا علمنا انه هو المعبر الوحيد الذي يتم من خلاله دخول وخروج الافراد".

وقال المستشار القانوني د.أسامة سعد:"يعتبر هذا الاجراء أغلاق المعابر فرض الحصار وفرض أي اجراءات تلحق المعاناة الشديدة بالسكان أو بالمواطنين الفلسطينيين نوع من انواع العقاب الجماعي الذي يحضره القانون الدولي سياسة العقاب الجماعي تعتبر جريمة من جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي نص عليها ميثاق روما الاساسي".

اذاً، الاحتلال لم يستطع ان يردع غزة عسكريا فبحث عن معاقبة شعبها و هي جريمة اسرائيلية جديدة ترتكب بحق المدنيين.

الاحتلال يحاول ان يستخدم قوت المواطنين كدروع بشرية لحماية أمنه بعد ان فشل في توفيره بارهاب السلاح، لكنها سياسة اسرائيلية قديمة فاشلة جربها الاحتلال سابقاً ولن تجني الا المزيد من المعاناة الانسانية بعيداً عن ردع المقاومة.

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