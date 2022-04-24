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أول تعليق لحزب الله على حادثة غرق مركب طرابلس

أول تعليق لحزب الله على حادثة غرق مركب طرابلس
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصدر حزب الله بيانًا أعرب فيه عن حزنه البالغ بالفاجعة الاليمة التي حلت بمدينة طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين، ويتقدم من ذوي الضحايا وعموم اهلنا في طرابلس والشمال بأحر التعازي والمواساة، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

العالم ـ فلسطين

وأضاف: إننا نعتبر انما ما حصل هو مظهر مأساوي للغاية من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الاهمال والحرمان والتي ادت في النهاية الى الاوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا.

وأضاف: أن ما جرى في عرض البحر يجب أن يكون بمثابة صرخة انذار لكافة المسؤولين في البلد وعلى كافة المستويات، مما يستدعي صرخة ضمير عالية في الدولة والمجتمع على حد سواء للتعامل الجدي مع نتائج الازمة بالتكافل الاجتماعي والتضامن الوطني الواسع للخروج من المحنة القاسية التي يمر بها بلدنا والتي تدفع بعشرات العوائل للهجرة والمخاطرة بأرواحهم من أجل حياة افضل.

واشار حزب الله الى أن هذه المأساة كسواها من المآسي السابقة تستدعي اجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة الاليمة وفي المقدمة تجار البشر من المهربين وكافة المسؤولين المعنيين .

وختم البيان: إننا نطالب اجهزة الدولة المعنية بالوقوف الى جانب ذوي الضحايا وعائلاتهم المنكوبة واحتضانهم وتقديم كل أشكال المساعدة لهم، وندعو الجميع الى التحلي بروح الصبر والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن اعمال العنف والتخريب والاضرار بالأمن والاستقرار الداخلي.

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