إيران تفشل هجوماً سيبرانياً قبل استهدافه البنى التحتية للبلاد

العالم - إيران



وأفادت الإدارة الستراتيجية بمركز "افتا" أن قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال "ثغرة أمنية" في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد وإملاء تعليماتهم وحقن معلومات ملوثة فيها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وأحبطت في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز "افتا".

وبحسب هذا التقرير، فقد أشارت التحقيقات التي أجريت للكشف عن خيوط الهجوم وأهداف الجهات التي تقف وراءه، أنه كان قد استهدف 100 مركز رئيسي لتقديم الخدمات الإلكترونية داخل المراكز الحكومية والخصوصية في البلاد.