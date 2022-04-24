الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري: عدم تكرار الحوادث الإرهابية في أفغانستان مرهون باتخاذ تدابير عاجلة

باقري: عدم تكرار الحوادث الإرهابية في أفغانستان مرهون باتخاذ تدابير عاجلة
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في إيران "اللواء محمد باقري"، بالحوادث الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، قائلا إن عدم تكرار هذه الأحداث مرهون باتخاذ تدابير عاجلة وخطوات حاسمة ومناسبة من قبل الهيئة الحاكمة للكشف عن الأسباب المؤدية ومعاقبة التيارات والعناصر التي تقف وراء هكذا فجائع.

العالم - ايران

وفي بيانه الصادر اليوم الأحد أعرب اللواء باقري عن تضامنه وتعازيه مع أسر ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان.

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، أن تكرار الأحداث الإرهابية الدامية بواسطة الإرهاب التكفيري وعملاء الكيان الأميركي الإرهابي المجرم والأجهزة الاستخباراتية العميلة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية، في دولة أفغانستان الشقيقة والصديقة، تسبب يوميا في استشهاد وإصابة جميع كثير من أبناء الشعب المظلوم والأعزل ولاسيما الأطفال والنساء في هذا البلد.

وأضاف أن الحؤول دون تكرار ذلك، يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة وقرارات مناسبة وحاسمة وعملانية من قبل الهيئة الحاكمة لتقصي أسباب وقوع هذه الكوارث وفضح ومعاقبة العناصر والتيارات التي تقف وراءها وتعمد إلى زعزعة أمن هذا البلد المسلم وبما فيه من مدارس ومساجد ودور عبادة؛ وذلك تنفيذا للمآرب الشيطانية للبيت الابيض وإعداء النبي الأكرم (ص).

روابط ذات صلة

ابلاغ تعازي ومواساة قائد الثورة الاسلامية لأسر شهداء كابول

سفيرة ايران بالامم المتحدة: تواجد داعش في افغانستان ادى الى تصعيد الانشطة الارهابية بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماكرون يعترف: مارين لوبان استغلت فشلي في هذه النقطة

استطلاعات الرأي: ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58٪ من الأصوات

أول تعليق لحزب الله على حادثة غرق مركب طرابلس

استشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد الشعبي وإصابة 3 مقاتلين في الانبار

باقري: عدم تكرار الحوادث الإرهابية في أفغانستان مرهون باتخاذ تدابير عاجلة

حماس: كلام المفوض العام لـ'أونروا' يمس جوهر قضية اللاجئين