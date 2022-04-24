باقري: عدم تكرار الحوادث الإرهابية في أفغانستان مرهون باتخاذ تدابير عاجلة

العالم - ايران

وفي بيانه الصادر اليوم الأحد أعرب اللواء باقري عن تضامنه وتعازيه مع أسر ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان.

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، أن تكرار الأحداث الإرهابية الدامية بواسطة الإرهاب التكفيري وعملاء الكيان الأميركي الإرهابي المجرم والأجهزة الاستخباراتية العميلة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية، في دولة أفغانستان الشقيقة والصديقة، تسبب يوميا في استشهاد وإصابة جميع كثير من أبناء الشعب المظلوم والأعزل ولاسيما الأطفال والنساء في هذا البلد.

وأضاف أن الحؤول دون تكرار ذلك، يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة وقرارات مناسبة وحاسمة وعملانية من قبل الهيئة الحاكمة لتقصي أسباب وقوع هذه الكوارث وفضح ومعاقبة العناصر والتيارات التي تقف وراءها وتعمد إلى زعزعة أمن هذا البلد المسلم وبما فيه من مدارس ومساجد ودور عبادة؛ وذلك تنفيذا للمآرب الشيطانية للبيت الابيض وإعداء النبي الأكرم (ص).