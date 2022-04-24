الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سويسرا تمنع ألمانيا من تصدير أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا

سويسرا تمنع ألمانيا من تصدير أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام سويسرية، اليوم الأحد، بأنّ سلطات البلاد رفضت السماح لألمانيا بتصدير ذخيرة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقالت صحيفة "SonntagsZeitung" إنّ "بيرن أوقفت شحنات أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا برفضها السماح بإعادة تصدير بعض الذخائر السويسرية الصنع إليها".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الذخائر المصنوعة في سويسرا تُستخدم في مركبات جنود مدرعة من طراز (ماردر) مصنّعة من قبل شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية".

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية ذكرت يوم الجمعة الماضي، أنّ "شركة راينميتال طلبت من الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 100 دبابة من طراز ماردر إلى أوكرانيا".

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بتزويد بلاده بأسلحة متطورة دفاعية وفتّاكة لاستخدامها ضد القوات الروسية التي تشنّ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وأمس السبت، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنّ على بلاده أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على "الانتصار" على روسيا، ولكن من دون تعريض أمنها وقدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدفاعية للخطر".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنّ شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج الأسلحة طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس الموافقة على بيعها 100 مدرعة من طراز "ماردر" إلى الحكومة الأوكرانية.

روابط ذات صلة

سويسرا تنضم إلى الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وبيلاروس

روسيا تغلق الأجواء في وجه سويسرا ردا على إجراء مماثل

سويسرا: اجتماع لافروف وبلينكن سيعقد في جنيف يوم 24 فبراير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماكرون يعترف: مارين لوبان استغلت فشلي في هذه النقطة

استطلاعات الرأي: ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58٪ من الأصوات

أول تعليق لحزب الله على حادثة غرق مركب طرابلس

استشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد الشعبي وإصابة 3 مقاتلين في الانبار

باقري: عدم تكرار الحوادث الإرهابية في أفغانستان مرهون باتخاذ تدابير عاجلة

حماس: كلام المفوض العام لـ'أونروا' يمس جوهر قضية اللاجئين