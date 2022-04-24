سويسرا تمنع ألمانيا من تصدير أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا

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وقالت صحيفة "SonntagsZeitung" إنّ "بيرن أوقفت شحنات أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا برفضها السماح بإعادة تصدير بعض الذخائر السويسرية الصنع إليها".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الذخائر المصنوعة في سويسرا تُستخدم في مركبات جنود مدرعة من طراز (ماردر) مصنّعة من قبل شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية".

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية ذكرت يوم الجمعة الماضي، أنّ "شركة راينميتال طلبت من الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 100 دبابة من طراز ماردر إلى أوكرانيا".

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بتزويد بلاده بأسلحة متطورة دفاعية وفتّاكة لاستخدامها ضد القوات الروسية التي تشنّ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وأمس السبت، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنّ على بلاده أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على "الانتصار" على روسيا، ولكن من دون تعريض أمنها وقدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدفاعية للخطر".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنّ شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج الأسلحة طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس الموافقة على بيعها 100 مدرعة من طراز "ماردر" إلى الحكومة الأوكرانية.