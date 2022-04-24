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تقديرات اولية: ماكرون يفوز بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون يفوز بولاية ثانية بحصوله على نسبة 58.2 في المئة

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